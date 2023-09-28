У ЄС допускають розширення з 27 до 36 країн

У ЄС обговорять розширення з 27 до 36 країн-членів та починають обговорювати необхідні для цього зміни у самому ЄС.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на анонс неформальної зустрічі міністрів, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією.

Йдеться про міністерську зустріч 28-29 вересня у Мурсії для обговорення загальних питань і розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де питання розширення також буде одним з центральних.

“Головний фокус неформальної міністерської зустрічі у перший день, четвер 28 вересня – необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів”, – зазначають в анонсі.

Під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть присвячені впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення.

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA) наступного дня, 6 жовтня.