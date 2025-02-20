У Єгипті відкрили першу за 100 років гробницю фараона (фото)

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту оголосило, що археологи з Великої Британії та Єгипту відкрили у Фіванському некрополі гробницю Тутмоса II – фараона з XVIII династії, який правив Стародавнім Єгиптом приблизно в 1500 році до нашої ери. Це перша гробниця фараона, виявлена відтоді, як 1922 року відкрили гробницю Тутанхамона, повідомив міністр туризму і старожитностей Єгипту Шаріф Фатхі.

Вхід до головного коридору гробниці виявили в околицях Луксора (стародавні Фіви) в жовтні 2022 року. Спочатку вчені припускали, що гробниця належить комусь із членів царської сім’ї з XVIII династії.

Вхід до гробниці Тутмоса II / Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Однак нові розкопки дали змогу встановити, що гробниця належала фараону Тутмосу II. На це вказують знайдені предмети – насамперед, фрагменти алебастрових глечиків з іменами покійного Тутмоса II і його дружини, цариці Хатшепсут. Також археологи виявили фрагменти похоронних меблів фараона, що стало першою подібною знахідкою – раніше похоронні меблі Тутмоса II не знаходили. Серед виявлених фрагментів – залишки штукатурки з синіми написами, а також сюжетами з “Книги Ам-Дуат” – ключового заупокійного тексту Стародавнього Єгипту, пов’язаного з царськими гробницями.

Артефакти, виявлені під час археологічних розкопок у гробниці Тутмоса II / Фото: Egyptian Ministry of Antiquities

Незабаром після поховання фараона Тутмоса II сталася повінь, яка серйозно пошкодила інтер’єр гробниці. Дослідники встановили, що після повені вміст гробниці перемістили в інше місце.

Мумію Тутмоса II виявили у Фіванському некрополі в схованці Дейр-ель-Бахрі, відкритій 1881 року. У схованці були десятки муміфікованих людських останків, зокрема фараонів Тутмоса III, Сеті I, Рамсеса II і Рамсеса III. Первісне місце поховання Тутмоса II залишалося невідомим.

Про Тутмоса II майже нічого невідомо. Науковці сперечаються навіть про тривалість його правління: одні вважають, що він правив близько трьох-чотирьох років, інші – що понад 14 років. Як заявив керівник британської частини місії, директор з досліджень Фонду вивчення Нового царства Пірс Літерланд, виявлена гробниця мало що говорить про життя Тутмоса II. “Однак вона говорить нам про те, що його поховала Хатшепсут, а не його син, немовля Тутмос III. Царі зобов’язані були ховати своїх попередників”, – сказав Літерланд.