У Японії вперше прем’єркою обрали жінку: яка позиція Санае Такаїчі щодо України

Уперше в історії Японії посаду прем’єр-міністра обійме жінка — 64-річна Санае Такаїчі. Вона представляє Ліберально-демократичну партію і замінить Шігеру Ішібу, який подав у відставку 7 вересня.

Про це повідомляють New York Times та BBC.

Шігера Ішіба обіймав посаду менш ніж рік. Раніше він пояснював, що залишиться на посаді до завершення торгівельної угоди зі США, і після її підписання оголосив про відставку.

Санае Такаїчі перемогла у другому турі голосування, випередивши свого найближчого суперника, міністра сільського господарства Шінджіро Коїдзумі, сина колишнього прем’єр-міністра Дзюнітіро Коїдзумі. Очікується, що парламентське голосування відбудеться в середині жовтня.

Такаїчі відома у країні своїми консервативними поглядами. Вона виступає проти законодавства, яке дозволяє жінкам залишати дівочі прізвища після одруження, а також проти легалізації одностатевих шлюбів. За жорстку позицію її порівнюють із колишньою прем’єр-міністеркою Великої Британії Маргарет Тетчер, яку Такаїчі називає своїм “взірцем для наслідування”.

BBC зазначає, що політикиня виступає за перегляд пацифістської конституції Японії та регулярно відвідує храм Ясукуні, де вшановують загиблих у Другій світовій війні, зокрема воєнних злочинців.

У зовнішній політиці Такаїчі підтримує Україну та закликає до жорсткішого курсу щодо Китаю.