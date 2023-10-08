Кримінал

У Вовчанську російська наволоч вбила жінку Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинула 65-річна жінка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.



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