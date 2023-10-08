У Вовчанську російська наволоч вбила жінку

Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинула 65-річна жінка.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.
Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинула 65-річна жінка.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал