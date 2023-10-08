Кримінал

У Вовчанську російська наволоч вбила жінку

8 Жовтня 2023 19:21
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хова

Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області загинула 65-річна жінка.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.


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