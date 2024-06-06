Кримінал

У Вовчанській громаді землі для фортифікацій незаконно передавали в оренду фермерам

6 Червня 2024 19:58
прокуратура
Стела на в'їзді у Вовчанськ / Фото: УНІАН

Харківські прокурори через суд повернули державі земельну ділянку прикордонної смуги вартістю майже 5 млрд грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, земельні ділянки у Вовчанській громаді незаконно перейшли до комунальної власності й були передані в оренду для сільського господарства.

Вказані землі є прикордонною смугою та повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ. Використання цих земель для сільськогосподарських потреб унеможливлює їх використання для захисту нашої країни.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури.

“Обласна прокуратура забезпечила припинення державної реєстрації права комунальної власності та права користування на вказаній земельній ділянці, щоб її зареєструвати як власність держави через відповідний уповноважений орган”, — йдеться у повідомленні.

Це вже не перший такий випадок, нещодавно прокуратура повідомляла, що повернула державі з незаконної оренди землі площею понад 103 гектари в Золочівській громаді Харківської області.


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