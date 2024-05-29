Кримінал

На Харківщині землі для фортифікацій незаконно передавали в оренду фермерам

29 Травня 2024 15:00
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прокуратура

Прокуратура через суд зобов’язала фермерське господарство повернути земельну ділянку вздовж російсько-українського кордону на Харківщині вартістю понад 645 млн грн.

Як зазначили в облпрокуратурі, земля площею понад 103 гектари незаконно перейшла до комунальної власності і була передана в оренду для сільського господарства.

“Ці землі є прикордонною зоною і повинні використовуватися для захисних споруд. Вони мають залишатися у державній власності для оборони та роботи прикордонної служби. Якщо ці землі використовуватимуться для сільського господарства або здачі в оренду, вони не зможуть бути використані для оборонних цілей”, – йдеться у повідомленні.

Господарським судом Харківської області задоволено позовну заяву прокурора.

“Забезпечено припинення державної реєстрації права комунальної власності та права користування на вказану земельну ділянку з метою її реєстрації за державою в особі відповідного уповноваженого органу”, — сказано у повідомленні.


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