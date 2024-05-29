На Харківщині землі для фортифікацій незаконно передавали в оренду фермерам

Прокуратура через суд зобов’язала фермерське господарство повернути земельну ділянку вздовж російсько-українського кордону на Харківщині вартістю понад 645 млн грн.

Як зазначили в облпрокуратурі, земля площею понад 103 гектари незаконно перейшла до комунальної власності і була передана в оренду для сільського господарства.

“Ці землі є прикордонною зоною і повинні використовуватися для захисних споруд. Вони мають залишатися у державній власності для оборони та роботи прикордонної служби. Якщо ці землі використовуватимуться для сільського господарства або здачі в оренду, вони не зможуть бути використані для оборонних цілей”, – йдеться у повідомленні.

Господарським судом Харківської області задоволено позовну заяву прокурора.

“Забезпечено припинення державної реєстрації права комунальної власності та права користування на вказану земельну ділянку з метою її реєстрації за державою в особі відповідного уповноваженого органу”, — сказано у повідомленні.