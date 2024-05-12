У Волгограді атаковано НПЗ

Пожежа виникла на Волгоградському НПЗ після падіння безпілотника на його територію, жертв немає, загоряння ліквідовано, передає ТАСС із посиланням на губернатора Андрія Бочарова.

“Вночі 12 травня силами ППО і засобами радіоелектронної боротьби було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Унаслідок наслідків падіння БПЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникло загоряння”, – цитує губернатора видання “Высота 102”.

З початку року російські нафтопереробні заводи зазнають регулярних атак. Офіційна Україна не бере на себе за них відповідальності. Про це повідомляють анонімні джерела українських ЗМІ з посиланням на силовиків, які заявляють про акції СБУ проти НПЗ.

Цього тижня російська влада повідомляла про атаки на підприємство “Газпрому” в Башкирії (так далеко українські безпілотники ще не залітали, писали ЗМІ), а також на НПЗ у Калузькій області.

Тим часом, міноборони Росії стверджує, що в ніч на неділю над територією Бєлгородської області засоби ППО збили дві оперативно-тактичні ракети “Точка-У”. Ще над трьома регіонами Росії, згідно із заявою, було відбито атаки безпілотників.

Три дрони було знищено над Брянською областю, ще два – над Липецькою. Липецьке управління МНС вночі попереджало про повітряну небезпеку. Брянська влада про атаку безпілотників не повідомляла.

Бєлгородський губернатор уночі попереджав про ракетну небезпеку в обласному центрі. Повідомлення про удари по місту цього ранку не надходило. Напередодні ввечері Бєлгород потрапив під масований удар, загинула жінка, поранення дістали 29 осіб, заявляла влада.