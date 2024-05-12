Кримінал

У Волгограді атаковано НПЗ

12 Травня 2024 09:17
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росія, нпз
У ніч на 12 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області / Фото Baza

Пожежа виникла на Волгоградському НПЗ після падіння безпілотника на його територію, жертв немає, загоряння ліквідовано, передає ТАСС із посиланням на губернатора Андрія Бочарова.

“Вночі 12 травня силами ППО і засобами радіоелектронної боротьби було відбито атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Унаслідок наслідків падіння БПЛА з подальшою детонацією на майданчику Волгоградського НПЗ виникло загоряння”, – цитує губернатора видання “Высота 102”.

З початку року російські нафтопереробні заводи зазнають регулярних атак. Офіційна Україна не бере на себе за них відповідальності. Про це повідомляють анонімні джерела українських ЗМІ з посиланням на силовиків, які заявляють про акції СБУ проти НПЗ.

Цього тижня російська влада повідомляла про атаки на підприємство “Газпрому” в Башкирії (так далеко українські безпілотники ще не залітали, писали ЗМІ), а також на НПЗ у Калузькій області.

Тим часом, міноборони Росії стверджує, що в ніч на неділю над територією Бєлгородської області засоби ППО збили дві оперативно-тактичні ракети “Точка-У”. Ще над трьома регіонами Росії, згідно із заявою, було відбито атаки безпілотників.

Три дрони було знищено над Брянською областю, ще два – над Липецькою. Липецьке управління МНС вночі попереджало про повітряну небезпеку. Брянська влада про атаку безпілотників не повідомляла.

Бєлгородський губернатор уночі попереджав про ракетну небезпеку в обласному центрі. Повідомлення про удари по місту цього ранку не надходило. Напередодні ввечері Бєлгород потрапив під масований удар, загинула жінка, поранення дістали 29 осіб, заявляла влада.


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