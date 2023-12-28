У водах Севастополя виявили невідоме затонуле судно

Біля узбережжя Севастополя в районі 35-ї Берегової батареї було виявлено затонуле судно. Його походження поки невідоме.

Про це повідомляє “Крим. Реалії“.

Як зазначає видання, про знахідку повідомила місцева плавчиня, яка днями виконувала занурення у води біля берегів Севастополя.

У повідомленні йдеться про те, що судно було виявлено у середині грудня після того, як сильний шторм на Кримському півострові 26-27 листопада змінив підводний ландшафт у прибережній зоні.

“Я просто пірнула подивитися, що цікавого може бути на дні, і тут через якийсь час зрозуміла, що внизу не камінь, а щось рукотворне”, – стверджує плавчиня.

Як пише видання, металевий корпус судна говорить про його відносну сучасність.

“Проте будь-яких розпізнавальних знаків, які б змогли розкрити історію судна, на ньому розглянути не вдалося”, – пояснюють у повідомленні.