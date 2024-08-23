У ВМС повідомили про знищення російського “Конро Трейдер”

22 серпня у порту “Кавказ” Краснодарського краю було знищено російський залізничний пором “Конро Трейдер”.

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері “Радіо Свобода“.

“Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії”.

Плетенчук додає, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована – поки уражене судно не приберуть з причалу. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше “Слов’янин”, очікує на ремонт в Азовському морі.

“Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС”.

Речник додав, що атаку по “Конро Трейдеру” здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.