Суспільство

У Владивостоці загорівся криголам: є загиблий 

8 Квітня 2024 08:16
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Криголам / Getty Images

У Владивостоці в РФ спалахнуло багатофункціональне судно постачання посиленого льодового класу “Катерина Велика”. Внаслідок цього загинула людина.

Про е повідомляють російське пропагандистське видання “РИА Новости”, Далекосхідна транспортна прокуратура в Telegram.

“Сьогодні в районі 3-ї години ранку в Центрі судноремонту “Дальзавод” у Примор’ї сталося загоряння багатофункціонального судна постачання “Катерина Велика”. Пожежу ліквідовано. За попередніми даними, 3 людини перебувають у лікарні, 1 − загинула”.

За даними ГУ МНС у Приморському краї, на момент прибуття пожежників із кормової частини судна йшов дим, було задимлення в трюмах. МНСники врятували п’ятьох людей, троє з яких постраждали через “вплив небезпечних факторів пожежі”.

Повідомляється, що внаслідок загорання вогнем пошкоджено технологічне приміщення на площі близько 50 квадратних метрів. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Перше багатофункціональне судно постачання посиленого льодового класу “Катерина Велика” називали “унікальним судном” і “мегакриголамом”. Воно зійшло зі стапеля суднобудівного комплексу “Звезда” у 2020 році. Повідомляють, що судно може долати арктичні льоди товщиною до 1,5 метра.


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