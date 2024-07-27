У неділю в Україні до +33°

У неділю, 28 липня, в Україні без опадів, лише в західних областях удень подекуди місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 22°, вдень 28-33°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

У понеділок, 29 липня, вночі в західних і північних областях, вдень у східних, центральних областях та південно-східній частині країни місцями короткочасні дощі, грози.

На решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, у західних областях 12-17°. Удень у західних і північних областях 21-26°, у центральних областях 25-30°, у південній частині та східних областях 29-34°.

У Києві вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.