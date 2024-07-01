Суспільство

У вівторок в Україні пануватиме спека
1 Липня 2024 13:24
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погода
Ілюстративне фото / AP

2 липня на всій території України пануватиме спека з температурою 35-37°. В окремих регіонах пройдуть дощі, грози і град.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі, температура вночі 15-20°, удень 22-27°.

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі без опадів, удень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 17-22°, удень 29-34°. На решті території суха спекотна погода; температура вночі 19-24°, удень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 2 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура вночі близько 20°, удень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень із 1881 року в день 2 липня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 34,2° у 1885 році, а найнижчу – вночі на позначці 7,3° вище нуля в 1908 році.


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