Політика

У Вірменії набув чинності Римський статут Володимир Путін і Нікол Пашинян / Фото: АР У Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Тепер, якщо у країну приїде президент Росії Володимир Путін, його зобов’язані будуть заарештувати. Про це повідомила пресслужба МКС. Вірменія стала 124-ю державою-учасницею, де діє документ. Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, заснований МКС. Статут надає право Суду розглядати такі міжнародні злочини: геноцид;

злочини проти людяності;

воєнні злочини;

злочини агресії. Today, the #ICC #RomeStatute enters into force for the Republic of #Armenia, making it the 124th State Party.

#MoreJustWorld pic.twitter.com/lHN1JqGbds — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 1, 2024



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