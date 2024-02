У Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Тепер, якщо у країну приїде президент Росії Володимир Путін, його зобов’язані будуть заарештувати.

Про це повідомила пресслужба МКС.

Вірменія стала 124-ю державою-учасницею, де діє документ.

Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, заснований МКС. Статут надає право Суду розглядати такі міжнародні злочини:

Today, the #ICC #RomeStatute enters into force for the Republic of #Armenia, making it the 124th State Party.

#MoreJustWorld pic.twitter.com/lHN1JqGbds