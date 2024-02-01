Політика

У Вірменії набув чинності Римський статут

1 Лютого 2024 16:27
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вірменія, путін, гаага
Володимир Путін і Нікол Пашинян / Фото: АР

У Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Тепер, якщо у країну приїде президент Росії Володимир Путін, його зобов’язані будуть заарештувати.

Про це повідомила пресслужба МКС.

Вірменія стала 124-ю державою-учасницею, де діє документ.

Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, заснований МКС. Статут надає право Суду розглядати такі міжнародні злочини:

  • геноцид;
  • злочини проти людяності;
  • воєнні злочини;
  • злочини агресії.

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