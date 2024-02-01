У Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Тепер, якщо у країну приїде президент Росії Володимир Путін, його зобов’язані будуть заарештувати.
Про це повідомила пресслужба МКС.
Вірменія стала 124-ю державою-учасницею, де діє документ.
Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, заснований МКС. Статут надає право Суду розглядати такі міжнародні злочини:
- геноцид;
- злочини проти людяності;
- воєнні злочини;
- злочини агресії.
Today, the #ICC #RomeStatute enters into force for the Republic of #Armenia, making it the 124th State Party.— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 1, 2024
#MoreJustWorld pic.twitter.com/lHN1JqGbds