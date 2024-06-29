У Вільнянську кількість загиблих зросла до 7, серед них – дві дитини

Семеро людей, серед них дві дитини, убиті російським ракетним ударом по Запорізькій області. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених – троє з них діти.

Про це у соцмережі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, кількість постраждалих іще може зрости.

Наслідки удару по Вільнянську Запорізької області, 29 червня 2024 / Фото з телеграм-каналу @V_Zelenskiy_official

“Наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні”, – написав він у Telegram.