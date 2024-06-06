Політика

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про дошкільну освіту

6 Червня 2024 13:47
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вру
ВРУ / Getty Images

6 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт #8030 щодо дошкільної освіти.

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

Зазначається, що щонайменше 299 народних депутатів України ухвалили відповідний законопроєкт. 

Законопроєкт №8030 про дошкільну освіту був зареєстрований у Верховній Раді 13 вересня 2022 року. Він має на меті: 

  • розширити можливості та гарантії для дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО;
  • запровадити дерегуляцію та демократизацію в системі освіти;
  • передбачити систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
  • врахувати потенціал закладів, у тому числі приватних;
  • створити мотивацію для інвестування в дошкільну освіту;
  • стимулювати забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.

Законопроєкт був розроблений та внесений до Верховної Ради групою народних депутатів під проводом Володимира Воронова, голови підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету з питань освіти, науки та інновацій.


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