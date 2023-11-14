У вбивстві дитячого письменника Вакуленка підозрюють бойовиків “ЛНР” з позивними “Лев” та “Удод”

Слідчі встановили підозрюваних у справі про вбивство дитячого письменника та поета Володимира Вакуленка під час окупації Ізюмщини у 2022 році. Це бойовиків самопроголошеної “ЛНР” з позивними “Лев” та “Удод”. Вони можуть бути причетними до вбивства ще трьох українців.

Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

“Обидва підозрюваних проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву “ЛНР” 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу РФ та є уродженцями м. Луганськ. 33-річний є командиром цієї роти з позивним “Лев”, інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько “Удод”, — сказано у повідомленні.

Слідчі встановили, що під час окупації Ізюмщини “Лев” та “Удод” перебували у Капитолівці. Вони приходили до Володимира Вакуленка кілька разів. Вперше — 22 березня 2022 року з обшуком.

“Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці “з новою владою”. Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином”, — сказано у повідомленні.

“Лев” та “Удод” повернулися до будинку Вакуленка за два дні — 24 березня. Письменника затримали.

“Вони забрали рюкзак Вакуленко з шевронами ЗСУ та “Азову”, який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію”

“Після цього командир роти “Лев” наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. “Удод” вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з Ізюмом у напрямку Капитолівки”, — сказано у повідомленні.

Підозрюваних у вбивстві Володимира Вакуленка бойовиків “ЛНР” також підозрюють у вбивстві трьох людей.

“Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали у лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовара та приготування чаю. Людей утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Підозрюваних не зупинило навіть те, що одному із чоловіків було 76 років та він ледве пересувався”, — сказано у повідомленні прокуратури.

Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капитолівці. Як і з вбивством Володимира Вакуленка, командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько “Удод” застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами та руками до смерті.