У Ватикані пояснили заяву Папи про мирні переговори

В Україні має бути створено умови для переговорів щодо справедливого й тривалого миру. Для цього агресор передусім має припинити вогонь.

Про це заявив держсекретар Ватикану, кардинал П’єтро Паролін, передає Еспресо.

За його словами, заклик понтифіка полягає в тому, що має бути “створено умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру”.

“У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а від обох, і першою умовою, як мені здається, є саме припинення агресії”, – сказав Паролін.

Він наголосив, що “припиняти вогонь мають агресори”, відтак і просити про переговори.

“Святіший Отець пояснює, що переговори – це не слабкість, а сила. Це не капітуляція, а мужність. І це говорить нам, що ми повинні більше поважати людське життя, сотні тисяч людських життів, які були принесені в жертву у цій війні в серці Європи”, – сказав кардинал.

За його словами, Святий Престол занепокоєний затягуванням конфлікту, адже “поширення війни означає нові страждання, нові жертви, нові смерті, нові руйнування”.

“Оскільки це рішення, які залежать від волі людини, завжди залишається можливість досягти дипломатичного рішення. Війна, розв’язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської волі, і та сама людська воля, яка спричинила цю трагедію, також має можливість і відповідальність вжити заходів, аби покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення”, – підкреслив Паролін.