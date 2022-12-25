Суспільство

У Василівці окупанти заборонили жителям виходити з дому

25 Грудня 2022 11:19
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Запорізька область

Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 4 січня 2023. Працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту, повідомляють у Генштабі.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об’єкти окупантів.


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