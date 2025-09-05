        Кримінал

        У Варшаві побили трьох українців через їхню національність

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 14:08
        Один з нападників на українців у Варшаві / Поліція Польщі
        У Варшаві ввечері 4 вересня стався жорстокий напад на трьох молодих громадян України. За підозрою в побитті арештували трьох поляків, напад стався через національність постраждалих.

        Про це повідомляє Raport Warszawski.

        Нападниками виявилися троє місцевих жителів, які спершу ображали українців, а потім жорстоко їх побили.

        У момент нападу з потерпілими була жінка, яка зафіксувала бійку на відео та викликала поліцію. Завдяки запису наступного дня правоохоронці встановили особи нападників. 5 вересня поліцейські затримали трьох чоловіків віком 41, 28 та 36 років. Один із них раніше мав судимість.

        Під час обшуків у їхніх помешканнях виявили наркотики. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборонив їм контактувати з потерпілими й свідками.

        За напад на ґрунті національної ворожнечі їм загрожує до п’яти років ув’язнення.


