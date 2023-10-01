У Варшаві на опозиційний мітинг прийшли сотні тисяч людей

15 жовтня у Польщі відбудуться парламентські вибори. Основна боротьба, як очікується, розгорнеться між консервативною партією «Закон і справедливість» Ярослава Качинського, яка зараз перебуває при владі, та ліберальною «Громадянською коаліцією» на чолі з Дональдом Туском.

1 жовтня на акцію на підтримку Туска у Варшаві, за оцінкою організаторів, прийшло 600-800 тисяч осіб, пише Reuters.

Проурядовий телеканал TVP з посиланням на поліцію повідомив про 100 тисяч учасників.

Дані опитувань громадської думки дозволяють прогнозувати, що “Закон і справедливість” набере більшість голосів. Однак не ясно, чи буде відрив партії Качинського від суперників настільки великим, щоб вона знову змогла самостійно сформувати уряд, не вступаючи до коаліції.