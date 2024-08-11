Кримінал

У Варшаві на 18-річного українця скинули газовий котел
11 Серпня 2024 09:39
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польща
Ілюстративне фото / Фото 123RF

У Варшаві під час виконання ремонтних робіт у у багатоповерховому будинку працівник полінувався зносити по сходах демонтований газовий котел і скинув його з даху, не переконавшись, що внизу немає людей. Внаслідок жахливої недбалості важкі травми отримав 18-річний уродженець Шепетівки Хмельницької області, який проходив повз будинок.

Про це повідомило польське видання Fakt.

Лікарі вісім днів боролись за життя хлопця, але на жаль, у середу, 7 серпня, він помер у лікарні, пише Сайт міста Шепетівка.

“Газовий котел впав на 18-річного шепетівчанина Дмитра Ситарука. За інформацією прокуратури, яка розслідує інцидент, хлопець отримав масивну травму лицьового черепа, лобової кістки та мозку… Пізно ввечері в середу, 7 серпня, 18-річний Дмитро помер у лікарні у Варшаві”, – повідомили на сайті міста Шепетівка.

Двоюрідний брат загиблого в інтерв’ю польським журналістам розповів, що спочатку Дмитро був у комі, але за кілька днів отямився. Проте через сильні ушкодження мозку він не міг рухатись та не реагував на слова.

51-річний ремонтнику, який скинув котел вагою 30 кг з висоти понад 10 метрів, було пред’явлено звинувачення. Суд заборонив йому працювати на висоті, залишати країну та зобов’язав з’являтися в поліцейську дільницю щотижня. Чоловік визнав себе винним у злочині, скоєному внаслідок порушення правил техніки безпеки.


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