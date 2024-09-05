У в.о. мера Чернігова проводять обшуки 

Поліція Чернігівської області проводить слідчі дії у міській раді Чернігова у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки.

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, в.о. мера Чернігова Олександр Ломако у Telegram.

“Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешкання її керівників”.

Повідомляється, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах.

“Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці у подальшому збудували АЗС. За фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)”, – говориться у повідомленні.

Ломако у своєму дописі у Telegram заявив, що силовики “увірвалися” до міськради з автоматами, з ухвалою, за якою їм потрібні документи 7-річної давнини за 2017 рік. “На цій підставі, озброєні люди фізично заблокували роботу усієї міськради”, – зазначив він.

Ломако поскаржився, що було паралізувано роботу всіх структурних підрозділів. “Група силовиків замість того, щоб отримати потрібні їм документи за письмовим запитом, обшукують мій кабінет та решту приміщень міської ради”, – написав в.о. очільника міста.

“Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії”.

У поліції області пообіцяли, що після проведення процесуальних дій та аналізу отриманої інформації прийматимуться процесуальні рішення.