Політика

У Тимошенко і Немирі відібрали дипломатичні паспорти, вони подають до суду

26 Вересня 2022 13:12
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тимошенко

Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко разом із колегою-депутатом Григорієм Немирею подали до суду на Міністерство закордонних справ із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти.

Про це пише Kyiv Independent, посилаючись на матеріали суду.

Обидва депутати були позбавлені дипломатичних паспортів влітку за те, що не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагає законодавство.

Тепер парламентарії просять суд змусити міністерство повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов’язує їх здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні.

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.


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