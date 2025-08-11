У Туреччині стався потужний землетрус: одна людина загинула, десятки постраждали

Напередодні, 10 серпня, у провінції Баликесір у Туреччинаі стався землетрус магнітудою 6,1 бала, після якого зафіксували повторний поштовх силою 4,6 бала. Підземні поштовхи відчувалися у провінціях Маніса, Ізмір, Ушак та Бурса, а також у Стамбулі, розташованому за десятки кілометрів від епіцентру.

Про це повідомляє CNN Turk.

Реклама

Реклама

Епіцентр залягав на глибині близько 11 кілометрів. Губернатор Баликесіра Ахмет Акин повідомив про руйнування в кількох населених пунктах. З-під завалів врятували шістьох людей.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що загинув один мешканець, ще 29 людей отримали травми, переважно легкі. У 16 селах зафіксовано зруйновані будівлі, 12 з них були покинутими. У більшості населених пунктів Баликесіра руйнувань не виявлено.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) закликало місцевих жителів не заходити до пошкоджених будівель. В адміністрації Стамбула зазначили, що в місті немає руйнувань і постраждалих, хоча тут відчули афтершоки силою 3,1 та 3,6 бала.