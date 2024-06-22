Суспільство

У Туреччині повітряна куля з 22 людьми на борту застрягла серед скель
22 Червня 2024 15:26
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відпустка, туреччина
Повітряну кулю, що застрягла у скелях, витягли рятувальники / Фото Star

Повітряна куля з 22 людьми на борту, яка здійснила аварійну посадку через несприятливий вітер під час посадки в Каппадокії, застрягла серед скель, повідомляє Star.

Повідомляється, що повітряна куля, на якій знаходилися 22 туриста та члена екіпажу, яка належить компанії, що організовує тури для туристів у місті Гереме в Невшехірі, зіткнулася з зустрічним вітром.

Повітряна куля приземлилася, вдарившись об каміння на схилі долини.

Після повідомлення в район були направлені команди медиків, жандармерії та пожежної бригади.

Люди, які перебували на повітряній кулі, були евакуйовані.

Пілот повітряної кулі Канер Узун розповів журналістам, що час від часу вони стикаються з несприятливими погодними явищами.

Заявивши, що вони благополучно приземлилися, незважаючи на зустрічний вітер, Узун сказав: “Ми вилетіли о 05.20 в районі Пашабаги. Ми пролетіли над руїнами Чавушина, музеєм під відкритим небом Зельве і завершили наш тур в Долині кохання. Потім ми планували приземлитися через Долину кохання. У цей момент налетів зустрічний вітер. Ми приземлилися, торкаючись скель. Ніхто з наших гостей не постраждав і не мав жодних проблем. Всі розійшлися по своїх готелях”.


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