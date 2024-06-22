У Туреччині повітряна куля з 22 людьми на борту застрягла серед скель

Повітряна куля з 22 людьми на борту, яка здійснила аварійну посадку через несприятливий вітер під час посадки в Каппадокії, застрягла серед скель, повідомляє Star.

Повідомляється, що повітряна куля, на якій знаходилися 22 туриста та члена екіпажу, яка належить компанії, що організовує тури для туристів у місті Гереме в Невшехірі, зіткнулася з зустрічним вітром.

Повітряна куля приземлилася, вдарившись об каміння на схилі долини.

Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı



Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.… pic.twitter.com/vGNCEzLj7n — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) June 22, 2024

Після повідомлення в район були направлені команди медиків, жандармерії та пожежної бригади.

Люди, які перебували на повітряній кулі, були евакуйовані.

Пілот повітряної кулі Канер Узун розповів журналістам, що час від часу вони стикаються з несприятливими погодними явищами.

Заявивши, що вони благополучно приземлилися, незважаючи на зустрічний вітер, Узун сказав: “Ми вилетіли о 05.20 в районі Пашабаги. Ми пролетіли над руїнами Чавушина, музеєм під відкритим небом Зельве і завершили наш тур в Долині кохання. Потім ми планували приземлитися через Долину кохання. У цей момент налетів зустрічний вітер. Ми приземлилися, торкаючись скель. Ніхто з наших гостей не постраждав і не мав жодних проблем. Всі розійшлися по своїх готелях”.