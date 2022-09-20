Суспільство

У трьох районах Харкова у середу не буде води

20 Вересня 2022 22:01
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Водопостачання частини Салтівського, Київського та Немишлянського районів буде тимчасово припинене з 9:00 до 24:00 у середу, 21 вересня.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», це пов’язано з підготовкою споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період.

Води тимчасово не буде в частині трьох районів міста, обмежених (повний список):

  • вул. Дружби Народів, вул. Леся Сердюка, МЖК «Інтернаціоналіст», вул. Квітучою, територіями торгових комплексів «Дафі», «Караван», вул. Яровою, вул. Лазківською, вул. Академіка Барабашова, селищем Шевченка, рікою Харків, вул. Районною, пр. Ювілейним, пров. 1-м Істомінським, вул. Артема Веделя, Салтівським шосе, вул. Туркестанською, вул. Краснодарською, пр. Тракторобудівників, Салтівським шосе, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів.

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