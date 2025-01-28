У трьох областях затримали диверсантів, що підпалювали релейні шафи Укрзалізниці

Правоохоронці затримали ще 8 російських поплічників, які займалися підпалами релейних шаф Укрзалізниці.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зрадники намагалися знищити релейні шафи Укрзалізниці у Київській, Житомирській та Миколаївській областях.

СБУ та Нацполіція затримали 8 поплічників РФ / Фото: Офіс Генерального прокурора

Зловмисники використали легкозаймисту речовину, щоб підпалити релейні шафи. Щоб відзвітувати перед замовниками, вони знімали свої дії на відео.

“Підозрювані облили заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною релейні шафи та підпалили їх. Процес зафіксували на камеру, щоб відзвітувати про виконану “роботу”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.