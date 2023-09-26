У тренера збірної України знайшли паспорт РФ

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук залишається відстороненим від обійманої посади за рішенням Дисциплінарного комітету Федерації хокею України. Відповідне рішення в організації ухвалили 20 вересня.

Федерація не надавала публічних пояснень для відсторонення Шахрайчука на термін до двох місяців. Рішення у ФХУ називали проміжним і анонсували його подальший розгляд на засіданні 21-го числа.

Відтоді в ЗМІ оприлюднили інформацію про наявність дійсного російського паспорта в тренера збірної. Журналістка Олена Курбанова оприлюднила в Telegram лист від Служби безпеки України до Міністерства молоді та спорту з цього приводу від травня 2023 року.

За даними СБУ, Шахрайчук отримав російський паспорт ще в 2008 році. До нього він додав ідентифікаційний номер платника податків. Спецслужбісти виявили, що паспорт РФ тренера досі залишається чинним у базах Федеральної міграційної служби Росії.

“За таких обставин вважаємо неможливим і таким, що безумовно зашкодить міжнародній репутації України, представництво нашої держави в умовах військової агресії Російської Федерації особою, що має громадянство держави-агресора. Інформуємо з метою вжиття заходів реагування відповідно до компетенції”, – йдеться у повідомленні СБУ.