У Тернополі нетверезий працівник ТЦК влаштував перегони з поліцією та потрапив у масову ДТП

У Тернополі поліцейські затримали 31-річного працівника ТЦК, який, тікаючи від патрульних, спричинив кілька ДТП. Чоловік перебував у стані сп’яніння та за кілька годин до цього вже вчинив дві аварії.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, влаштував ДТП.

“Патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку”, – йдеться в повідомленні.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП зі службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi. Під час затримання тілесні ушкодження дістав один із працівників поліції.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

“Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди”, – розповіли в поліції.