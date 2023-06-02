Економіка

У тендері на постачання вагонів для харківського метро беруть участь “Siemens”, “Skoda” та “Stadler”

2 Червня 2023 16:17
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метро

Закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня».

«Я дуже пишаюся тим, що в тендері беруть участь європейські гіганти – «Siemens», «Skoda», «Stadler». Крім цього, ми залучаємо кошти Європейського інвестиційного банку, а це 15 млн євро, на закупівлю електробусів. Це майбутнє, і ми повинні переходити на сучасний транспорт. Також працюємо над залученням коштів на закупівлю трамваїв», – повідомив мер.

За його словами, відновлення транспортної інфраструктури потребує значних фінансових затрат, адже, окрім рухомого складу, також зруйновані електричні підстанції, контактні мережі тощо.


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