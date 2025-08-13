        Суспільство

        У Татарстані затримали “ворожих диверсантів”, які виявилися операторами дрона “Орлан-10”

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 20:15
        Поліція Татарстану затримали російських операторів дрона "Орлан-10" / Фото: kazan-news.ru
        У російському Татарстані поліцейські затримали чотирьох російських військових, які розгорнули розвідувальний безпілотник “Орлан-10” у полі.

        Місцеві ЗМІ оприлюднили фотографії із затриманням чотирьох операторів.

        Ймовірно, російські оператори дрона «Орлан-10» виїхали у поле для тренувань без погодження з місцевою владою.

        “Орлан-10” — тактичний розвідувальний БПЛА, який використовується для спостереження та коригування артилерійського вогню.

        Швидка реакція поліції, ймовірно, пов’язана з тим, що об’єкти у Татарстані неодноразово зазнавали ударів українських дронів.


