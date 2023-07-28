Кримінал

У Таганрозі вибухнула ракета – губернатор

28 Липня 2023 17:00
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вибух

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що у центрі Таганрога вибухнула ракета.

«У центрі Таганрога за адресою пров. Лермонтовський, 22, біля кафе “Чехів сад” вибухнула ймовірно ракета. На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали швидкі бригади. Чотири людини отримали легкі поранення від скла, що розбилося. Інформація про шкоду уточнюється», – цитують Голубєва місцеві паблики.

Повідомляється також, що кількість постраждалих внаслідок вибуху наразі збільшилася до 12 осіб.

Чотирьом із них була потрібна допомога медиків.


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