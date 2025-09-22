У Силах оборони запускають цифрову систему обліку військових “Імпульс”: Шмигаль повідомив деталі

У Міноборони повідомили про запуск нової цифрової системи обліку військових “Імпульс” у Силах оборони. Вона дозволяє вести дані про особовий склад без паперової бюрократії — швидко і прозоро.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами міністра, “Імпульс” — це цифрова система обліку особового складу, яка надає актуальну інформацію про кожного військовослужбовця, історію призначень, дозволяє формувати звіти та проєкти наказів. Це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має працювати в кожній військовій частині.

Військові частини отримають швидкий доступ до даних та зможуть оперативно генерувати накази й документи, а вище керівництво — приймати управлінські рішення на основі прозорої статистики.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями “Імпульс” запрацює в Сухопутних військах та новостворених корпусах.

У майбутньому систему планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це має створити єдиний електронний простір управління особовим складом і зменшити бюрократичне навантаження на військових.