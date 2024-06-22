Кримінал

У Сумській області депутат облради застрелив лісника
22 Червня 2024 21:05
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вбивство, прокуратура, суми
Знаряддя вбивства / Фото прокуратури Сумщини

Депутату Сумської обласної ради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України) повідомлено про підозру. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства «Північний ліс», що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню.

Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події.

Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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