Суспільство

У столиці України відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Російською Федерацією

22 Березня 2024 12:50
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київ
Засідання Офісу / Суспільне

22 березня в Києві відкрили Офіс реєстру збитків, завданих Російською Федерацією. 

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з пресконференції під час відкриття установи.

За словами генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, відкриття Офісу — це один з етапів приготування реєстру збитків до отримання перших заявок на їх відшкодування. Для цього вже створена Рада, є фахівці та штаб-квартира у Гаазі (Нідерланди).

“Центр — перший крок у створенні компенсаційного механізму. Нам потрібен цей Офіс для ефективної роботи саме в Києві”, — додала Пейчинович-Бурич.

Зазначається, що у київському Офісі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи та комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники Офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

Київський Офіс допомагатиме співпрацювати з українським урядом, правоохоронцями та громадськими організаціями. Для подання заявки на відшкодування використовуватимуть портал “Дія”. Також планують впровадити подачу заяв на відшкодовування офлайн через місцеві ЦНАПи. За словами Ключковського, компенсаційний механізм ще не створений.

Директоркою київського Офісу призначили Ганну Христову, яка є керівницею проєкту Ради Європи “Посилення судових та позасудових засобів захисту прав осіб, постраждалих від війни в Україні”.


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