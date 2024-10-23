У столиці Туреччини стався теракт біля авіакосмічної компанії TUSAS

На об’єкті турецької аерокосмічної корпорації TUSAŞ (Турецька авіаційна і космічна промисловість) стався теракт, повідомив глава МВС Туреччини Алі Ерлікая.

За його словами, йдеться про об’єкт у районі Кахраманказан в Анкарі. Є загиблі та поранені. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше двоє людей.

Джерела місцевого відділення Euronews у TUSAŞ заявили, що теракт у штаб-квартирі компанії здійснив терорист-смертник, а співробітникам заборонили залишати робочі місця. За словами співрозмовника видання, перестрілка сталася біля входу в будівлю.

Генпрокуратура Анкари почала розслідування теракту.