Кримінал

У столиці Туреччини стався теракт біля авіакосмічної компанії TUSAS
23 Жовтня 2024 17:13
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теракт, туреччина
У столиці Туреччини стався теракт поблизу заводу аерокосмічної компанії / Кадр з відео

На об’єкті турецької аерокосмічної корпорації TUSAŞ (Турецька авіаційна і космічна промисловість) стався теракт, повідомив глава МВС Туреччини Алі Ерлікая.

За його словами, йдеться про об’єкт у районі Кахраманказан в Анкарі. Є загиблі та поранені. За даними турецької служби CNN, загинули щонайменше двоє людей.

Джерела місцевого відділення Euronews у TUSAŞ заявили, що теракт у штаб-квартирі компанії здійснив терорист-смертник, а співробітникам заборонили залишати робочі місця. За словами співрозмовника видання, перестрілка сталася біля входу в будівлю.

Генпрокуратура Анкари почала розслідування теракту.


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