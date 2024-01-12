У столиці Словаччини пройшов багатотисячний протест проти Фіцо

Тисячі людей вийшли напередодні увечері вийшли на вулиці великих міст Словаччини проти планів нового уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо внести зміни до кримінального законодавства.

Про це повідомляє AP.

За даними місцевої поліції, на центральній площі Братислави на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб. На протесті в словацькій столиці був присутній один з лідерів опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” Міхал Шимечка.

“Ви робите ту ж помилку, що і будь-який інший неуспішний диктатор. Ви недооцінюєте прагнення людей до свободи і справедливості”, – сказав Шимечка, звертаючись до Фіцо.

Натовп неодноразово скандував: “Мафія, мафія” і “З нас досить Фіцо”.

Запропоновані урядом Фіцо зміни включають пропозицію розпустити спеціальну прокуратуру, яка займається серйозними злочинами, такими як хабарництво, організована злочинність та екстремізм.