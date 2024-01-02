Політика

У столиці Лівану вбили високопосадовця ХАМАСу, – ЗМІ

2 Січня 2024 19:58
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ізраїль

У південному передмісті столиці Лівану, міста Бейрут, 2 січня стався вибух. Загинули 6 людей, зокрема високопоставлені діячі ХАМАСу.

Про це повідомляє Національне агентство новин Лівану.

Згодом угруповання ХАМАС підтвердило, що внаслідок вибуху загинув заступник з політичних питань шейх Салех аль-Арурі. Також ХАМАС повідомив про загибель двох лідерів бригад “Аль-Кассам” після вибуху. Ліванське інформагентство повідомляє про 6 загиблих загалом.

Reuters із посиланням на очевидця подій пише, що вибух стався внаслідок атаки безпілотником — дрон врізався у 3-й поверх будівлі в людному районі. Джерела Reuters у службах безпеки також сказали про загибель високопоставленого чиновника ХАМАСу.

Перестрілки на кордоні Ізраїлю та Лівану тривають від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У прикордонних бойових діях бере участь ліванське угруповання бойовиків “Хезболла”, союзник ХАМАСу.

Ізраїль офіційно не коментував, чи причетна його армія до атаки в передмісті Бейрута 2 січня. Водночас ліванський супутниковий телеканал “Хезболли” Al-Manar пише, Ізраїль взяв на себе відповідальність за цю атаку.


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