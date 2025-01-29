У США запропонували висікти обличчя Трампа на горі Рашмор

Конгресменка від Республіканської партії Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт про розміщення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор.

Про це вона повідомила у соцмережі X.

“Його видатні досягнення для нашої країни та успіхи, яких він досягне, заслуговують на найвище визнання та місце на цьому національному пам’ятнику” — написала Луна.

Ідею розміщення обличчя Трампа на меморіалі раніше підтримав його колишній керівник передвиборчої кампанії Корі Левандовскі. У програмі “Шоу Бенні Джонсона” він заявив: “Обличчя Дональда Трампа має бути на горі Рашмор. Давайте це зробимо, щоб увічнити його досягнення для країни”.

Меморіал на горі Рашмор включає портрети чотирьох президентів: Джордж Вашингтон, який привів країну до демократії; Томас Джефферсон, що створив Декларацію Незалежності; Авраам Лінкольн, який поклав кінець рабству в США; Теодор Рузвельт, що сприяв будівництву Панамського каналу, охороні держави та бізнесу.