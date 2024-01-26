Кримінал

У США вперше стратили в’язня за допомогою азоту

26 Січня 2024 08:53
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В американському штаті Алабама стратили засудженого вбивцю Кеннета Сміта шляхом вдихання азоту. Це перша страта в США за допомогою такого методу, і вона була піддана сильній критиці.

Про це повідомляє Reuters.

Штат назвав такий спосіб страти “найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству”.

Експерти ООН з прав людини та адвокати Сміта намагалися запобігти цьому, кажучи, що цей метод був ризикованим, експериментальним і міг призвести до тяжкої смерті або несмертельних травм.

У момент страти людині на обличчя надягають маску, в яку подають газ азот, щоб вона не могла дихати киснем (азот складає 78% повітря, але при вдиханні з киснем він нешкідливий). У результаті людина вмирає від нестачі кисню.

Сміт, засуджений за замовне вбивство у 1988 році, був рідкісним в’язнем, який вже пережив одну спробу страти. У листопаді 2022 року офіційні особи Алабами скасували його страту за допомогою смертельної ін’єкції після того, як годинами намагалися вставити голку для внутрішньовенного введення в його тіло.

“18 березня 1988 року Кеннет Юджин Сміт жорстоко позбавив життя 45-річної Елізабет Сеннетт. Після більш ніж 30 років і спроби за спробою обдурити систему пан Сміт відповів за свої жахливі злочини”, — йдеться в заяві губернатора Айвері.


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