У США прощалися з Чарлі Кірком: Трамп пообіцяв продовжити справу активіста

Президент США Дональд Трамп на меморіальній церемонії Чарлі Кірка, яка пройшла у США у неділю, назвав убитого консервативного активіста “мучеником за американську свободу” та пообіцяв продовжити його справу, знову звинувативши так званих “радикальних лівих” у його вбивстві.

Про це пише Reuters.

“Насильство походить переважно з боку лівих”, — сказав Трамп.

Президент США звинувачував лівих у смертельній стрілянині ще до того, як підозрюваного було затримано. Його риторика відображала подвійний характер церемонії — поєднання релігійного зібрання та мітингу руху Make America Great Again.

Меморіал, організований консервативною молодіжною організацією Turning Point USA, заснованою Кірком, зібрав десятки тисяч людей у червоному, білому та синьому одязі, які заповнили стадіон State Farm у місті Глендейл, штат Аризона.

Друзі Кірка та його однодумці-консерватори назвали його натхненним християнином, який створив політичний рух, обіцяючи підтримувати та розвивати його справу.

Його дружина Еріка, яка очолила Turning Point після смерті чоловіка, виголосила емоційну промову та розповіла про його відданість християнству, сім’ї та громадській діяльності. У подружжя залишилося двоє маленьких дітей.

“Я хочу, щоб ви всі знали: хоча Чарлі пішов із життя занадто рано, він був готовий до цього. Він пішов із цього світу без жалю. Він щодня викладався на 100%”, — сказала Еріка.

Вона також висловила прощення 22-річному чоловіку, якого звинувачують у вбивстві Кірка, посилаючись на біблійну історію, де Ісус Христос закликав прощати своїх катів, навіть перебуваючи на хресті.

“Мій чоловік Чарлі хотів врятувати молодих людей, таких, як той, хто забрав його життя”, — сказала вона.

Деякі політичні діячі назвали смерть Кірка переломним моментом для консервативного руху, закликаючи прихильників завершити розпочату ним справу у рішучій риториці.

“Ми будемо носити Чарлі та Еріку у своїх серцях щодня й боротися ще запекліше через те, що ви зробили нам. Ви навіть не уявляєте, якого дракона ви пробудили. Ви не уявляєте, наскільки ми рішучі, щоб врятувати цю цивілізацію, врятувати Захід, врятувати республіку”, — сказав у промові радник Білого дому Стівен Міллер.