У США пояснили, з якої причини закрили посольство у Києві

Посольство США у Києві закрили через загрозу повітряних атак, ядерний удар не розглядається.

Про це повідомили співрозмовники Української правди в американській дипмісії

Закриття посольства США у Києві 20 листопада пов’язане з загрозою комбінованого російського удару із застосуванням дронів та ракет. У дипмісії запевнили, що про загрозу ядерного удару наразі мова не йде.

“Закриття посольства пов’язане з повітряною тривогою, включаючи підвищену загрозу комбінованої атаки з дронів і ракет, як це траплялося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, працюючи з нашими українськими партнерами”.

На питання про можливий зв’язок закриття з нещодавніми заявами Росії про зміну ядерної доктрини і зниження порогу для застосування ядерної зброї, у посольстві наголосили, що рішення стосується лише поточної загрози повітряних атак.

Посольство радить американцям уважно стежити за новинами у місцевих ЗМІ, заздалегідь дізнатися розташування найближчих укриттів та у разі повітряної тривоги негайно спускатися до безпечних місць.