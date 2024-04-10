Суспільство

У США попередили владу Китаю, що вважатимуть її відповідальною за успіхи РФ в Україні

10 Квітня 2024 13:16
китай, сша, рф
Прапор Китаю / Getty Images

У Вашингтоні заявили, що Пекін вважатиметься винним в успіхах РФ на війні в Україні. Про це повідомили на фоні поглиблення співпраці Росії та Китаю.

Про це сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, передає DW.

За його словами, Сполучені Штати прямо заявили Китаю, що якщо це триватиме, то це вплине на відносини між США та Китаєм. “Ми не стоятимемо осторонь і не говоритимемо, що все гаразд”, – наголосив Кемпбелл.

“Ми розглядатимемо це не просто як унікальні дії Росії, а як об’єднаний комплекс дій, який підтримує Китай, а також Північна Корея. Це суперечить нашим інтересам”, – сказав він.

За його словами, для США підтримання миру та стабільності в Європі історично є найважливішою місією.


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