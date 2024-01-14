У США погодили проєкт тимчасового фінансування уряду

Конгрес США погодив проєкт тимчасового фінансування уряду на 2024 рік. План передбачає виділення коштів одним урядовим структурам до 1 березня, іншим – до 8 березня. Про це пише Politico з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника видання, голосування за проєкт відбудеться в Конгресі наступного тижня. Щоб запобігти зупиненню роботи держструктур – так званому шатдауну, конгресменам необхідно ухвалити законопроєкт до 19 січня.

Раніше ідею чергового короткострокового продовження фінансування уряду різко критикував спікер палати представників республіканець Майк Джонсон.

На початку січня Конгрес досяг угоди щодо фінансування уряду в 2024 році в розмірі 1,6 трильйона доларів. Запропонований бюджет включає рекордні 886 мільярдів доларів на оборону і 704 мільярди – на необоронні витрати.

У листопаді президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. До закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню – це питання розглядають окремо. Планується, що на ці цілі піде 106 мільярдів доларів, зокрема 61 мільярд на військову підтримку Києва. Республіканці наполягають на посиленні охорони кордонів Сполучених Штатів в обмін на своє схвалення допомоги іншим країнам.