Політика

У США готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні, – Politico

8 Січня 2024 14:26
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сша, допомога

У Конгресі США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати кошти для допомоги Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня.

Про це розповів головний представник Республіканської партії Джеймс Ленкфорд, повідомляє Politico.

За його словами, текст угоди, яка дозволить розблокувати десятки мільярдів допомоги Україні, може бути опублікований уже цього тижня.

“Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати та вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу”, – сказав Ленкфорд.

Він додав, що в разі ухвалення угоди Сенатом найближчим часом її передадуть до Палати представників, яка “зможе працювати над її вдосконаленням”.

“Палата може серйозно поглянути на це і сказати: “Це дає реальний прогрес на кордоні, візьмімо це, збережімо це, а потім продовжимо шукати ще”, – розповів про альтернативний варіант представник республіканців.


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