У США більше не проти ударів України по Росії, – The Times

Пентагон мовчазно схвалив удари України на велику дальність по цілях у Росії після численних ракетних ударів президента Путіна по критично важливій інфраструктурі Києва.

Про це повідомляє видання The Times.

Оскільки в жовтні почалися щоденні напади на мирних жителів, Пентагон переглянув свою оцінку загрози війни в Україні. Важливо, що це включає нові судження про те, чи можуть поставки зброї до Києва призвести до військового протистояння між Росією та НАТО.

Зараз Пентагон дає Україні зелене світло щодо ударів по Росії. Однак з дотриманням умови – українські військові повинні дотримуватися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій.

У Вашингтоні тепер менше стурбовані, що нові далекобійні удари, направлені вглиб Росії, можуть призвести до драматичної ескалації. Адже досі ціллю всіх масованих атак Росії були цивільні об’єкти.

Щоправда, у Вашингтоні не хочуть розголосу, що вони дали зелене світло Києву щодо ударів по Росії. Зокрема, щодо цього питання висловився держсекретар США Ентоні Блінкен, який сказав: “Ми не заохочували та не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії”, пише 24 канал.

Однак, джерело The Times у Пентагоні зауважило: ми не говоримо Києву: не завдавайте ударів по росіянах у Росії чи Криму”. Адже США не можуть вказувати Україні, що робити. І вирішувати саме Києву, як використовувати свою зброю.

“Але коли, вони застосовують поставлену нами зброю, ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові відповідали міжнародним законам війни та Женевським конвенціям. Це єдині обмеження. Вони стосуються вбивств і ударів по російських родинах. Наскільки нам відомо, Україна дотримується їх”, – наголосив чиновник.