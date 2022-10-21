Кримінал

У соцмережах розходяться кадри вибуху у Білгородській області

21 Жовтня 2022 18:02
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білгород

У соцмережах розходиться фото вибуху, який стався у місті Шебекіно Білгородської області. У російських каналах пишуть, що обстріляли “діючий завод виробництва лаків”.

За іншими даними вибухнула електропідстанція – “половина міста без світла”.

Губернатор Білгородської області Гладков: «На одному з промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучення снаряда. За попередніми даними, є одна постраждала. Бригада медиків уже доставляє її до лікарні. Усі оперативні служби перебувають на місці. Більш детальна інформація буде пізніше».

Шебекіно знаходиться на південний схід від Білгорода біля українського кордону.


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