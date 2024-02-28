У Слузі народу повідомили, що не звертатимуться до КС щодо легітимності Зеленського

Нардеп від Слуги народу Федір Веніславський повідомив, що парламентська фракція Слуга народу не подаватиме звернення до Конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«На це питання дає однозначно, причому в імперативному аспекті, відповідь стаття 108 Конституції України. Вона говорить про те, що президент продовжує виконувати повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Це однозначно зобов’язуюча норма, яку президент має виконати», — повідомив він.

Він підкреслив, що всі фракції парламенту підписали згоду, що до кінця воєнного стану в Україні не можуть проводитися будь-які вибори, оскільки це суперечить міжнародним нормам.

«Усі без винятку міжнародні авторитетні інституції, які займаються виборчими питаннями, Міжнародний фонд виборчого права, наприклад, звернули увагу на те, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», — додав він.

Веніславський зазначив, що однією з причин відмови від проведення в нинішніх умовах виборів є ризик недотримання прав виборців на всій території України.

Напередодні ЗМІ писали, що Офіс президента підготував текст звернення до Конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.