Економіка

Німеччина та Чехія залишаються основними експортерами пива до РФ
7 Січня 2025 10:27
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німеччина, росія, чехія
Ілюстративне фото / Pixabay

Чехія збільшила експорт пива до Росії, перевищивши показники, зафіксовані до вторгнення в Україну. За словами головного економіста Trinity Bank Лукаша Кованди, обсяги поставок зросли на 27% порівняно з 2023 роком, передає Польське Радіо.

Німеччина залишається провідним постачальником пива до Росії, хоча минулого року німецькі пивоварні скоротили експорт майже на чверть. Чехія посідає друге місце за обсягами постачання.

Третім найбільшим постачальником пива в Росію є Китай, а слідом за ним йдуть Литва, Бельгія та Польща.

З усіх європейських країн лише Данія повністю припинила експорт пива до Росії після початку повномасштабного вторгнення.


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