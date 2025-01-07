В Україні нейтралізовано шпигунську мережу ФСБ, яка стежила за волонтерами

СБУ затримала агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. Шпигуни збирали інформацію про осіб у Києві, Дніпрі та Одесі.

“Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України”, – розповіли в СБУ.

Шпигуни використовували оптичні прилади та влаштовували “спостережні пункти” з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.

Затримані агенти ФСБ та вилучені докази / Фото: СБУ

Під час затримання у Києві керівника групи та його спільників вилучено 15 мобільних телефонів, оптику та флешносії з доказами злочинів.

Окрім збору розвідданих, фігуранти також коригували ракетні удари по стратегічних об’єктах України.

Затриманим висунуто підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Вони перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув’язнення.